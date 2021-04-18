Президент «Арсенала» - о победе над «Тамбовом»: Уверенно и хладнокровно забрали три очка

«Сделали то, что и должны были сделать. Уверенно и хладнокровно забрали три очка. В таких матчах многое решают предельная собранность и концентрация. Рад, что мы сегодня их продемонстрировали. В нашей ситуации нет разницы, кто является соперником. Нам нужно выигрывать абсолютно каждую встречу», — сказал менеджер в интервью «Чемпионату».

Подопечные Дмитрия Парфенова занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Арсенал» отстает на семь очков от «Урала», который находится на 12-й строчке.