Президент «Арсенала» - о победе над «Тамбовом»: Уверенно и хладнокровно забрали три очка

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 71' Сочи 2 ЦСКА 0 П1 1.03 Х 19.0 П2 34.0
Португалия - Примейра перерыв Фамаликан 0 Портимоненсе 1 П1 6.20 Х 3.80 П2 1.60
Португалия - Сегунда перерыв Порту Б 0 Эшторил 2 П1 21.0 Х 11.0 П2 1.07
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 47' Ковентри Сити 1 Барнсли 0 П1 1.45 Х 4.10 П2 8.70
Испания - Примера перерыв Атлетико М 2 Эйбар 0
Испания - Примера перерыв Алавес 0 Уэска 0 П1 3.20 Х 2.24 П2 3.50
Италия - Серия А 1-я четверть Триест 4 Виктория Либер 3
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 3' Манчестер Юнай 0 Бёрнли 0 П1 1.35 Х 5.80 П2 7.20
КХЛ - плей-офф 1-й период ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.77 Х 4.00 П2 4.20
Франция - Лига 1 не начался Бордо 0 Монако 0 П1 6.00 Х 4.20 П2 1.59
Италия - Серия А 19:00 Умана Рейер 0 Фортитудо 0
Португалия - Сегунда 19:00 УД Оливейренсе 0 Мафра 0
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Бостон Брюинз 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.15 Х 4.10 П2 2.90
Италия - Серия А 19:00 Торино 0 Рома 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.30
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Уфа 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 8.00
Италия - Серия А 19:15 Виртус Рим 0 Доломити Энерг 0
Испания - Сегунда 19:15 Картахена 0 Тенерифе 0 П1 3.00 Х 2.80 П2 2.80
Португалия - Примейра 19:30 Насьонал 0 Порту 0 П1 12.5 Х 6.40 П2 1.25
Аргентина - Примера 19:30 Арсенал Саранд 0 Расинг А 0 П1 3.40 Х 3.50 П2 2.02
Италия - Серия А 19:30 Тревизо 0 Варезе 0
Испания - Примера 19:30 Бетис 0 Валенсия 0 П1 1.80 Х 3.90 П2 4.50
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Сельта 0 П1 3.70 Х 3.40 П2 2.12
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Нью-Орлеан Пел 0 П1 1.87 П2 1.87
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Атланта Хоукс 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.71 П2 2.15
Кубок Англии 20:30 Лестер Сити 0 Саутгемптон 0 П1 1.98 Х 3.60 П2 4.00
Италия - Серия А 20:30 Канту 0 Реджана 0
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Кремона 0
Италия - Серия А 21:45 Наполи 0 Интер М 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.45
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Нью-Джерси Дэв 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 3.70 Х 4.40 П2 1.79
Франция - Лига 1 22:00 Нант 0 Лион 0 П1 5.70 Х 4.60 П2 1.55
18 апреля 16:59
автор: Александр Поволоцкий

Президент «Арсенала» - о победе над «Тамбовом»: Уверенно и хладнокровно забрали три очка

Руководитель тульского клуба Гурам Аджоев прокомментировал игру своей команды в матче 26-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (4:0).

«Сделали то, что и должны были сделать. Уверенно и хладнокровно забрали три очка. В таких матчах многое решают предельная собранность и концентрация. Рад, что мы сегодня их продемонстрировали. В нашей ситуации нет разницы, кто является соперником. Нам нужно выигрывать абсолютно каждую встречу», — сказал менеджер в интервью «Чемпионату».

Подопечные Дмитрия Парфенова занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Арсенал» отстает на семь очков от «Урала», который находится на 12-й строчке.

источник: Чемпионат.com
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