Филип Уремович: В каждом туре будет серьезная борьба

Хорватский защитник казанского «Рубина» Филип Уремович рассказал о желании команды попасть в еврокубковую зону.

— Мы все хотим попасть в зону еврокубков. У нас 46 очков, осталось четыре игры. В каждом туре будет серьезная борьба. Очень важно, что у нас две подряд игры дома, в том числе с «Динамо», которое тоже имеет 46 очков. Это будет важная игра и каждому нужно сыграть на максимуме, — передает слова футболиста официальный сайт «Рубина».

Напомним, что в сезоне 2021/22 годов Россию будут представлять пять команд в еврокубках.