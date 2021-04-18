«Фулхэм» упустил победу над «Арсеналом» в лондонском дерби

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с земляками из «Фулхэма» со счетом 1:1.

Автором единственного гола гостей стал Джош Майя. Нигерийский нападающий на 59-й минуте встречи реализовал пенальти. «Канониры» сравняли счет на седьмой компенсированной минуте к матчу. Ничью хозяевам принес точный удар Эдварда Нкетии.

«Арсенал» располагается на девятом месте, имея в активе 46 очков.

«Фулхэм» прервал серию из четырех поражений, но продолжает находится на последней 18-й строчке таблицы, набрав 27 баллов.

23 апреля «канониры» сыграют дома с «Эвертоном». 1 мая «Фулхэм» сыграет в гостях с «Челси».