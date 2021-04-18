Парфенов – после победы «Арсенала» над «Тамбовом»: Радует и качество, и количество мячей

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу своей команды.

— Самое главное — набирать очки. Есть матчи, где у нас достаточно хороший уровень игры, но мы не берем очки. Здесь радует и качество, и количество мячей. Надо посмотреть повнимательнее, может что и не получилось. Были моменты, связанные с небольшой потерей концентрации, но, скорее всего, это случалось уже при комфортном счете, — цитирует Парфенова «Матч ТВ».

«Арсенал» занимает 13-е место с 23 очками в турнирной таблице РПЛ.