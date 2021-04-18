Малиновский принес «Аталанте» победу над «Ювентусом», Миранчук на поле не вышел

Автором единственного гола на 87-й минуте стал украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.

Команда из Бергамо обогнала «Ювентус» в турнирной таблице. «Аталанта» располагается на третьей позиции, набрав 64 очка, а туринский клуб теперь четвертый с 62 баллами.

»Ювентус» 21 апреля сыграет дома с «Пармой», а «Аталанта» днем позже сразится на выезде против «Ромы».

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