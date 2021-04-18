Малиновский принес «Аталанте» победу над «Ювентусом», Миранчук на поле не вышел

Автором единственного гола на 87-й минуте стал украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.
Команда из Бергамо обогнала «Ювентус» в турнирной таблице. «Аталанта» располагается на третьей позиции, набрав 64 очка, а туринский клуб теперь четвертый с 62 баллами.
»Ювентус» 21 апреля сыграет дома с «Пармой», а «Аталанта» днем позже сразится на выезде против «Ромы».
Чемпионат Италии
31-й тур
«Аталанта» – «Ювентус» – 1:0 (0:0)
Гол: Малиновский, 87.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Мехле (Малиновский, 72), Де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина (Пашалич, 46), Муриэль (Иличич, 68), Сапата.
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Сандро, Маккенни (Артур, 77), Бентанкур, Рабьо, Кьеза (Данило, 58), Дибала (Кулушевски, 68), Мората.
Предупреждения: Госенс, 78, Малиновский, 79, Джимсити, 82 - Бонуччи, 74, Куадрадо, 90+3