«Лацио» в домашнем матче победил «Беневенто»

Римский «Лацио» в 31-м туре Серии А на своем поле победил «Беневенто» со счетом 5:3.

Фабио Депаоли, забив на 10-й минуте гол в свои ворота, вывел римлян вперед, Чиро Иммобиле на 20-й удвоил преимущество «Лацио», на 36-й Хоакин Корреа сделал счет 3:0. На 45-й форвард гостей Марко Сау сократил отставание в счете. На 48-й вратарь «Беневенто» Лоренцо Монтипо отметился вторым автоголом в матче. Бенито Виола (63-я) и Камил Глик (85-я) сделали разницу в счете минимальной. Иммобиле на шестой добавленной минуте матча установил окончательный счет, забив пятый гол римлян.

Команда Симоне Индзаги осталась нашестом месте в таблице, набрав 58 очков. У «Беневенто» 30 очков и 16-е место.