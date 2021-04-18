ЦСКА в 26-м туре РПЛ проиграл на выезде «Сочи»

«Сочи» на своем поле со счетом 2:1 победил московский ЦСКА в 26-м туре чемпионата России.

На 40-минуте матча эквадорец Кристиан Нобоа вывел «Сочи» вперед, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой Чидеры Эджуке. Артур Юсупов на 54-й воспользовался скидкой Антона Заболотного, вколотив мяч в ворота Игоря Акинфеева. Защитник красно-синих Игорь Дивеев сократил отставание в счете, удачно исполнив штрафной удар.

Армейцы остались на пятом месте в турнирной таблице с 46 очками, «Сочи» на седьмом месте, имея в активе 43 очка.

25 апреля состоятся матчи «Уфа» – «Сочи» и «Спартак» – ЦСКА.

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