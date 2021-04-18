Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «Вердером»

Дортмундская «Боруссия» на свое поле одержала победу над бременским «Вердером» со счетом 4:1 в рамках 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

У проигравшей команды отличился полузащитник Милот Рашица (14-я минута матча).

У победителей сначала гол забил американский полузащитник Джованни Рейна (29), после чего дублем отличился норвежский форвард Эрлинг Холанд, который сначала реализовал пенальти (34), а потом забил с игры (38), окончательный счет установил защитник Матс Хуммельс (87).

После победы дортмундский клуб набрал 49 очков поднялся на пятое место в таблице. Бременцы с 30 баллами остался на 13-м месте.

В следующем туре 21 апреля «Боруссия» принимает Унион», а «Вердер» - «Майнц».