Руководитель тульского «Аресенала» Гурам Аджоев - о матче с «Тамбовом: Порадовали себя и болельщиков

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал итоговый результат матча с «Тамбовом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (4:0).

«Важно было побыстрее забить первый гол, так и получилось на деле. В дальнейшем также смотрелись весьма убедительно и заслуженно одержали крупную победу. Порадовали сегодня и болельщиков, и себя, будем готовиться к следующим играм», - приводит слова Аджоева ТАСС.

Тульский «Аресенал» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Тамбов» располагается на последней строчке с 13 очками.