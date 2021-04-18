Олич - о поражении ЦСКА в матче с «Сочи»: Когда пропустили второй гол, было тяжело

«Мы начали играть в конце. По VAR не могу сказать, не видел повтора момента с пенальти за игру рукой Тикнизяна. Попробовали забить. Моменты были, но когда пропустили второй, было тяжело. «Сочи» больше хотел выиграть.

Это правда, что мы не играли в концовке второго тайма как всю игру. Но мы хорошо видели: в этом много риска. Почти все играли в атаку, но это было опасно. Сегодня «Сочи» выиграл заслуженно», — цитирует Олича Sport24.ru.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками, «Сочи» на седьмой позиции, имея в активе 43 очка.