Олич - о поражении ЦСКА в матче с «Сочи»: Когда пропустили второй гол, было тяжело

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Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 76' Манчестер Юнай 1 Бёрнли 1 П1 2.45 Х 1.95 П2 8.10
Италия - Серия А 4-я четверть Триест 87 Виктория Либер 74
КХЛ - плей-офф перерыв ЦСКА 0 Авангард 2 П1 1.77 Х 4.00 П2 4.20
Франция - Лига 1 2-й тайм, 71' Бордо 0 Монако 2
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 35' УД Оливейренсе 0 Мафра 0
Италия - Серия А 1-й тайм, 31' Торино 0 Рома 1 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.81
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Бостон Брюинз 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.00 Х 4.50 П2 2.95
Италия - Серия А 2-я четверть Умана Рейер 38 Фортитудо 36
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 30' Спартак М 0 Уфа 0 П1 1.65 Х 3.20 П2 7.60
Италия - Серия А не начался Виртус Рим 0 Доломити Энерг 0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 19' Картахена 0 Тенерифе 0 П1 2.60 Х 2.75 П2 3.50
Аргентина - Примера 1-й тайм, 2' Арсенал Саранд 0 Расинг А 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.08
Италия - Серия А 1-я четверть Тревизо 2 Варезе 2
Испания - Примера 1-й тайм, 3' Бетис 0 Валенсия 0 П1 1.81 Х 4.50 П2 3.80
Португалия - Примейра 1-й тайм, 2' Насьонал 0 Порту 0 П1 9.60 Х 7.40 П2 1.24
Испания - Примера 1-й тайм, 4' Кадис 0 Сельта 0 П1 3.50 Х 3.80 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Нью-Орлеан Пел 0 П1 2.00 П2 1.85
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Атланта Хоукс 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.77 П2 2.10
Италия - Серия А 20:30 Канту 0 Реджана 0
Кубок Англии 20:30 Лестер Сити 0 Саутгемптон 0 П1 1.98 Х 3.60 П2 4.00
Италия - Серия А 21:45 Наполи 0 Интер М 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.45
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Кремона 0
Испания - Примера 22:00 Хетафе 0 Реал Мадрид 0 П1 4.90 Х 3.50 П2 1.82
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Баффало Сэйбрз 0 Питтсбург Пинг 0 П1 4.70 Х 4.70 П2 1.60
Испания - Примера 22:00 Леванте 0 Вильярреал 0 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.82
Франция - Лига 1 22:00 Нант 0 Лион 0 П1 5.70 Х 4.60 П2 1.55
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Нью-Джерси Дэв 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 3.50 Х 4.40 П2 1.84
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Майами Хит 0 Бруклин Нетс 0 П1 2.20 П2 1.70
Португалия - Сегунда 22:30 Шавиш 0 Академику 0
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Анахайм Дакс 0 Вегас Голден Н 0 П1 4.40 Х 4.50 П2 1.66
18 апреля 19:22
автор: Александр Поволоцкий

Олич - о поражении ЦСКА в матче с «Сочи»: Когда пропустили второй гол, было тяжело

Главный тренер армейцев прокомментировал игру своей команды в матче 26-го тура чемпионата России.

«Мы начали играть в конце. По VAR не могу сказать, не видел повтора момента с пенальти за игру рукой Тикнизяна. Попробовали забить. Моменты были, но когда пропустили второй, было тяжело. «Сочи» больше хотел выиграть.

Это правда, что мы не играли в концовке второго тайма как всю игру. Но мы хорошо видели: в этом много риска. Почти все играли в атаку, но это было опасно. Сегодня «Сочи» выиграл заслуженно», — цитирует Олича Sport24.ru.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками, «Сочи» на седьмой позиции, имея в активе 43 очка.

источник: Sport24.ru
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