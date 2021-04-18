Владимир Федотов: «Сочи» добился победы над ЦСКА за счет командной игры

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча прокомментировал победу своей команды.

— Победа заслужена. Добились не за счет командной игры. В первом тайме контролировали игру, создавали моменты. Серьезные шансы были и до пенальти. Мы контролировали игру и дальше и логично забили еще. В концовке мы сыграли немножко импульсивно. Соперники усилили группу атаки. Мы должны были доиграть спокойно, к сожалению, этого не сделали, — передает слова Владимира Валентиновича Sport24.

Сочинская команда находится на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.