Андрей Аршавин: Новых имен после чемпионата мира у сборной России не появилось

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин ответил на вопрос, появились ли в национальной команде новые лидеры.

«Там все старые герои, там новых не появилось. Дзюба, мне кажется, остается главной звездой и игроком чемпионата мира. Но если мы назовем Головина, его и так знают в Европе. Пока новых имен с момента чемпионата мира не появилось в нашей сборной», - приводит слова Аршавина ТАСС.

Добавим, что капитан сборной России Дзюба забил в 50 матчах за национальную команду 29 мячей, больше за всю ее историю только у Александра Кержакова (30).

Головин провел за сборную России 36 игр, забив в них пять голов.