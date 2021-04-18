Дубль Гринвуда помог «Манчестер Юнайтед» дома победить «Бернли»

В 32-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома со счетом 3:1 победил «Бернли» на своем поле.

19-летний полузащитник «красных дьяволов» Мэйсон Гринвуд открыл счет на 48-й минуте встречи. Спустя две минуты защитник гостей Джеймс Тарковски восстановил равновесие. На 85-й Гринвуд сделал дубль и принес победу своей команде. Эдисон Кавани на третьей добавленной минуте к матчу установил окончательный счет.

Команда Оле-Гуннара Сульшера осталась на втором месте, набрав 66 очков. «Бернли» на 17-й строчке турнирной таблицы с 33 очками.

25 апреля состоятся матчи «Лидс» – «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бернли».