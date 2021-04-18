УЕФА и национальные федерации выступили с заявлением по поводу создания европейской Суперлиги

УЕФА и три ведущие европейские лиги выступили с заявлением относительно информации о запуске европейской Суперлиги.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что шесть клубов чемпионата Англии готовы выступать в новом турнире.

«Если это произойдет, мы хотим повторить, что мы - УЕФА, английская, испанская и итальянская футбольные ассоциации и чемпионаты этих стран - будем едины в наших усилиях по предотвращению этого циничного проекта, основанного на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо. Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло. В основе футбола лежат открытые соревнования и спортивный принцип, другого варианта быть не может», - говорится в заявлении на сайте УЕФА.

Сообщается, что в Суперлиге смогут принять участие до 18 команд. Игры турнира будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе. Все клубы при вступлении в Суперлигу получат до 350 миллионов евро каждый.