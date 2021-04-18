Юрий Дюпин: На тренировках отрабатываем отражение пенальти

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал отраженный пенальти в прошедшей встрече.

— Соперники создали несколько опасных моментов. Были подходы, штрафные и пенальти. На тренировках отрабатываем этот элемент. С приходом ВАРа стало больше пенальти, и этому моменту сейчас уделяется больше внимания, чем раньше, — приводит слова Дюпина официальный сайт казанской команды.

Добавим, что в 22-х матчах текущего сезона чемпионата России вратарь казанцев отразил два 11-метровых удара и провел восемь «сухих» матчей.