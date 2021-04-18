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НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Бостон Брюинз 6 Вашингтон Кэпи 3 П1 1.11 Х 8.20 П2 18.0
Италия - Серия А не начался Виртус Рим 0 Доломити Энерг 0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 90+1' Картахена 0 Тенерифе 0
Португалия - Примейра 2-й тайм, 71' Насьонал 0 Порту 1 П1 29.0 Х 13.0 П2 1.06
Испания - Примера 2-й тайм, 75' Бетис 2 Валенсия 2 П1 3.30 Х 1.75 П2 5.70
Италия - Серия А перерыв Тревизо 84 Варезе 81
Испания - Примера 2-й тайм, 77' Кадис 0 Сельта 0 П1 6.80 Х 1.60 П2 3.80
Аргентина - Примера 2-й тайм, 74' Арсенал Саранд 2 Расинг А 1 П1 1.27 Х 4.50 П2 14.0
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 23' Атланта Хоукс 60 Индиана Пэйсер 53 П1 1.27 П2 3.80
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 19' Нью-Йорк Никс 43 Нью-Орлеан Пел 33 П1 1.45 П2 2.75
Кубок Англии 1-й тайм, 32' Лестер Сити 0 Саутгемптон 0 П1 2.24 Х 2.95 П2 3.80
Италия - Серия А 2-я четверть Канту 29 Реджана 33
Италия - Серия А 21:45 Наполи 0 Интер М 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.40
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Кремона 0
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Нью-Джерси Дэв 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 3.50 Х 4.40 П2 1.84
Франция - Лига 1 22:00 Нант 0 Лион 0 П1 6.80 Х 4.60 П2 1.49
Испания - Примера 22:00 Хетафе 0 Реал Мадрид 0 П1 4.30 Х 3.50 П2 1.92
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Баффало Сэйбрз 0 Питтсбург Пинг 0 П1 4.70 Х 4.70 П2 1.60
Испания - Примера 22:00 Леванте 0 Вильярреал 0 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.82
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Майами Хит 0 Бруклин Нетс 0 П1 2.70 П2 1.49
Португалия - Сегунда 22:30 Шавиш 0 Академику 0
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Анахайм Дакс 0 Вегас Голден Н 0 П1 4.40 Х 4.50 П2 1.66
18 апреля 20:20
автор: Александр Поволоцкий

Невилл - о потенциальных участниках Суперлиги: Нужно снять очки со всей «большой шестерки»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии поделился мнением о создании европейской Суперлиги.

«Я не против модернизации турниров. Но у нас есть чемпионат Англии и Лига чемпионов. Выдвигать такие предложения в разгар пандемии коронавируса и экономического кризиса – позор. «Манчестер Юнайтед» и остальные представители «большой шестерки», которые подписались под проектом, поставили себя против остальных английских клубов. Нужно наказать все шесть команд, снять с них очки», – цитирует экс-футболиста Sky Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что свое согласие на участие в Суперлиги подтвердили «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал».

источник: Sky Sports
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