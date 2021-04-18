Невилл - о потенциальных участниках Суперлиги: Нужно снять очки со всей «большой шестерки»

«Я не против модернизации турниров. Но у нас есть чемпионат Англии и Лига чемпионов. Выдвигать такие предложения в разгар пандемии коронавируса и экономического кризиса – позор. «Манчестер Юнайтед» и остальные представители «большой шестерки», которые подписались под проектом, поставили себя против остальных английских клубов. Нужно наказать все шесть команд, снять с них очки», – цитирует экс-футболиста Sky Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что свое согласие на участие в Суперлиги подтвердили «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал».