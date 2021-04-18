«Уфа» на выезде нанесла крупное поражение московскому «Спартаку»

Московский «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ на своем поле крупно проиграл «Уфе» со счетом 0:3.

Счет в матче открыл уфимский футболист Владислав Камилов в добавленное время к первому тайму. На 49-й игрок «Уфы» Филип Мрзляк удвоил преимущество своей команды, поразив нижний угол ворот Александра Максименко. На 87-й Камилов сделал дубль, добив мяч в ворота после нереализованного 11-метрового удара.

Вратарь уфимцев Александр Беленов не пропустил во втором матче подряд.

Команда Доменико Тедеско осталась на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков, «Уфа» покинула зону вылета, перебравшись на 14-е место с 20 очками.

25 апреля состоятся матчи «Уфа» – «Сочи» и «Спартак» – ЦСКА.