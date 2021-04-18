«Торино» на своем поле обыграл «Рому»

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Торино» дома одержал победу над «Удинезе» со счетом 3:1.

Гости вышли вперед уже на 3-й минуте благодаря точному удару Борхи Майораля.

Туринский клуб ответил тремя голами. На 57-й минуте отличился Арнальдо Антонио Санабрия, на 71-й Симоне Дзадза и на 93-й Томас Ринкон.

После этой встречи «быки» расположились на 15-м месте, набрав 30 очков. Римляне находятся на седьмой строчке - 54 балла.

21 апреля «Торино» сыграет в гостях с «Болоньей», а «Рома» днем позже примет «Аталанту».