«Порту» в гостях обыграл Насьонал

«Порту» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу переиграл «Насьонал» из Фуншала со счетом 1:0.

Единственный гол встречи на двадцатой минуте забил иранский нападающий Мехди Тареми.

При этом «Насьонал» мог повести в счете первым, но бразильский полузащитник Эбер Бесса на пятой минуте матча не реализовал пенальти.

После этой победы вторая команда чемпионата «Порту» набрал 63 очка и сократил отставание от лидирующего «Спортинга» до шести баллов. «Насьонал» с 21 очком замыкает турнирную таблицу.

В следующим туре «Порту» примет «Виторию» (Гимарайеш), а «Насьонал» сыграет в гостях против «Тонделы».