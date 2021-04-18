Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов: Мы могли забить «Спартаку» больше голов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что его команда заслуженно победила «Спартак» (3:0) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня была хорошая игра. Мы могли забить еще больше голов. Сегодня мы больше хотели. Команда была настроена. Нам нужны были три очка, так как мы находимся не в очень хорошей позиции, нам надо сохранять место в РПЛ.

К сегодняшнему матчу я подошел с такими же чувствами, с какими все подходят к играм со «Спартаком». Этого всегда все ждут. «Спартак» — всегда большой раздражитель.

Мы сегодня огорчили болельщиков «Спартака», но сделали приятное нашим болельщикам. Очень хороший счет. Заслуженно забрали три очка», - сказал Газизов в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что ранее Газизов был генеральным директором московского «Спартака».