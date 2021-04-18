Стукалов – о победе «Уфы» над «Спартаком»: Добились того, чего хотели

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал победу своей команды в прошедшем туре.

— В игре мы понимали свои сильные стороны и слабые стороны соперника. То, что получилось сделать в тактическом плане, все благодаря ребятам. Был недельный цикл, во время которого мы разбирали, показывали, отрабатывали, как будем выходить. Использовали те зоны, которые в обороне «Спартака» образовывались при постепенных атаках. В принципе добились того, чего хотели, — приводит слова Стукалова телеканал «Матч ТВ».

Уфимский клуб обошел волгоградский «Ротор» и покинул зону вылета, став 14-м в турнирной таблице с 20 очками.