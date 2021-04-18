Гол Ихеаначо вывел «Лестер» в финал Кубка Англии

«Лестер» в полуфинале Кубка Англии обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0.
Единственный гол встречи на 55-й минуте забил нигерийский нападающий Келечи Ихеаначо, для которого этот мяч стал 15-м в сезоне в играх за «Лестер» во всех турнирах
Финал Кубка Англии пройдет 15 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», где «Лестеру» будет противостоять «Челси» .
Кубок Англии
Полуфинал
«Лестер» (Лестер) - «Саутгемптон» (Саутгемптон) - 1:0 (0:0)
Голы: Ихеаначо, 55
«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Фофана, Эванс, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 60), Ндиди, Тилеманс, Перес (Мэддисон, 69), Сеюнджю, Варди, Ихеаначо.
«Саутгемптон»: Форстер, Вестергор, Уокер-Питерс (Телла, 85), Беднарек, Бертран (Салису, 85), Диалло, Уорд-Проуз, Дженепо (Уолкотт, 73), Армстронг, Редмонд (Адамс, 59), Ингз.
Предупреждения: Диалло, 5, Сеюнджю, 49.