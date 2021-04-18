Гол Ихеаначо вывел «Лестер» в финал Кубка Англии

«Лестер» в полуфинале Кубка Англии обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0.

Единственный гол встречи на 55-й минуте забил нигерийский нападающий Келечи Ихеаначо, для которого этот мяч стал 15-м в сезоне в играх за «Лестер» во всех турнирах

Финал Кубка Англии пройдет 15 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», где «Лестеру» будет противостоять «Челси» .

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