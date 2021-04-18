Алекс Фергюсон: Суперлига – уход от того, как мы на протяжении 70 лет развивали европейский футбол

«Суперлига – это уход от того, как мы на протяжении 70 лет развивали футбол в Европе. Я был игроком провинциальной команды в 60-х, а также тренером «Абердина», который выиграл Кубок обладателей кубков, – для небольшого шотландского клуба это было сродни покорению Эвереста», - приводит Reuters слова специалиста.

Ранее УЕФА и несколько европейских лиг выступили с заявлением. Организация пригрозила запретить футболистам команд, которые примут участие в Суперлиги, выступать за национальные команды в соревнованиях под эгидой УЕФА.