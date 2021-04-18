«Наполи» сыграл вничью с лидером чемпионата Италии «Интером»

«Наполи» сыграл вничью с миланским «Интером» со счетом 1:1 в матче 31-го тура итальянской Серии А.

Первый тайм закончился в пользу неаполитанского клуба: на 36-й минуте встречи защитник «Интера» Стефан де Врей столкнулся с вратарем своей команды Самиром Хандановичем, после чего тот выронил мяч, который закатился в ворота.

Но в начале второго тайма миланский клуб отыгрался усилиями датского полузащитника Кристиана Эриксена, установив окончательный счет матча.

Лидирующий в чемпионате «Интер» набрал 75 очков, у идущего вторым «Милана» - 66. «Наполи» набрал 60 баллов и остался на пятой строчке.

В следующем туре «Интер» сыграет на чужом поле со «Специей» (21 апреля), «Наполи» примет «Лацио» (22 апреля).