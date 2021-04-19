СМИ: Перес возглавит Суперлигу

Главой футбольной Суперлиги станет президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Об этом сообщает The Daily Mail.

Вице-президентами будут Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»), Джон Генри («Ливерпуль»), Стэн Кронке («Арсенал») и Андреа Аньелли («Ювентус»).

Согласие на участие в новом турнире дали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм» (все - Англия), «Барселона», «Реал», «Атлетико» (все - Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все - Италия).

Лиги этих стран совместно с УЕФА уже выпустили заявление, в котором говорится, что будут рассмотрены все доступные меры как спортивного, так и судебного характера, чтобы предотвратить создание Суперлиги.