Александр Бубнов: «Спартак» играл очень медленно

Советский футболист Александр Бубнов считает, что московскому «Спартаку» в матче против «Уфы» (0:3) в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) не хватало движения.

«Спартак» играл очень медленно, прессинговал не синхронно, а вразнобой, лишь краткими эпизодами создавал реальное давление и угрозы, а до верных моментов дело вовсе не дошло. Удивительно, ведь у команды Тедеско был полноценный недельный цикл для подготовки.

«Уфа» напротив провела второй отличный матч подряд, продемонстрировала отличную организацию игры и движение. Два гола с игры — это «Спартаку» еще повезло: один только Андрич упустил несколько прекрасных возможностей отличиться», - приводит слова эксперта Sportbox.

После матча «Спартак» остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков, «Уфа» покинула зону вылета, перебравшись на 14-е место с 20 очками.