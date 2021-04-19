Двенадцать клубов Европы официально объявили о создании футбольной Суперлиги

Двенадцать клубов Европы официально объявили о создании футболльной Суперлиги. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-релиз организации.

Этими клубами как и сообщалось стали английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Также эти команды собираются привлечь еще три клуба до начала первого сезона.

Главой футбольной Суперлиги станет президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

Сообщается, что в Суперлиге смогут принять участие до 18 команд. Игры турнира будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе. Все клубы при вступлении в Суперлигу получат до 350 миллионов евро каждый.