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19 апреля 06:06
автор: Степан Шереметьев

Участники Суперлиги получат по 3,5 миллиарда долларов

Средства будут предназначены для развития инфраструктуры и выступят в качестве компенсации после последствий от пандемии коронавируса.

Пресс-служба Суперлиги Европы опубликовала заявление относительно финансовой составляющей проекта.

«Новый ежегодный турнир обеспечит значительно больший экономический рост и поддержку европейскому футболу благодаря долгосрочному обязательству не ограничивать выплаты солидарности, которые будут расти вместе с доходами лиги. Эти выплаты солидарности будут значительно выше, чем выплаты в текущих европейских соревнованиях, и, как ожидается, превысят 10 миллиардов евро в течение первоначального периода действия обязательств клубов.

Кроме того, соревнование будет построено на устойчивой финансовой основе, при этом все клубы-учредители подпишутся на систему расходов. В обмен на обязательства клубы-основатели получат сумму в размере 3,5 миллиарда евро исключительно для поддержки своих инвестиций в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии COVID», - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги Европы.

Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой футбольной Суперлиги назанчен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Должности вице-президентов займут Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).

Первый сезон планируется начать в августе 2021 года.

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