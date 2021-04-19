Участники Суперлиги получат по 3,5 миллиарда долларов

Пресс-служба Суперлиги Европы опубликовала заявление относительно финансовой составляющей проекта.

«Новый ежегодный турнир обеспечит значительно больший экономический рост и поддержку европейскому футболу благодаря долгосрочному обязательству не ограничивать выплаты солидарности, которые будут расти вместе с доходами лиги. Эти выплаты солидарности будут значительно выше, чем выплаты в текущих европейских соревнованиях, и, как ожидается, превысят 10 миллиардов евро в течение первоначального периода действия обязательств клубов.

Кроме того, соревнование будет построено на устойчивой финансовой основе, при этом все клубы-учредители подпишутся на систему расходов. В обмен на обязательства клубы-основатели получат сумму в размере 3,5 миллиарда евро исключительно для поддержки своих инвестиций в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии COVID», - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги Европы.

Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».