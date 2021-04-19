Клубы и игроки Суперлиги могут быть отстранены от всех соревнований УЕФА и ФИФА

Клубам и футболистам, участвующим в создании Суперлиги Европы, грозят серьезные санкции от УЕФА и ФИФА.

«Все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за свои сборные», - говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

Напомним, что ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги Европы.

Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.