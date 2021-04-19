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Германия - Бундеслига 19:30 Ольденбург 0 Бамберг 0
Испания - Сегунда 20:00 Леганес 0 Понферрадина 0 П1 1.80 Х 3.10 П2 5.75
Португалия - Сегунда 20:00 Ковильян 0 Арока 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 ПСВ Эйндховен- 0 Де Графсхап 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Лидс Юнайтед 0 Ливерпуль 0 П1 4.40 Х 4.60 П2 1.69
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Эспаньол 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.37
Португалия - Сегунда 22:00 Визела 0 Бенфика Б 0 П1 1.85 Х 3.20 П2 4.50
19 апреля 06:18
автор: Степан Шереметьев

Клубы и игроки Суперлиги могут быть отстранены от всех соревнований УЕФА и ФИФА

Ранее 12 европейских клубов объявили о создании новой Суперлиги Европы.

Клубам и футболистам, участвующим в создании Суперлиги Европы, грозят серьезные санкции от УЕФА и ФИФА.

«Все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за свои сборные», - говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

Напомним, что ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги Европы.

Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.

Главой футбольной Суперлиги назначен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Должности вице-президентов займут Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).

Первый сезон планируется начать в августе 2021 года.

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