«Бавария», «Лейпциг» и «Порту» могут стать участниками Суперлиги

Как сообщает итальянский журналист Николо Шира, в ближайшее время к европейской Суперлиге могут присоединиться еще три клуба.

Инсайдер приводит информацию, что этими командами будут «Бавария», «Лейпциг» и «Порту».

Напомним, что ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги Европы.

Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».