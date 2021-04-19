Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли покинул пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA), выступившей против создания Суперлиги. Об этом сообщает журналист Габриэле Маркотти в своем «твиттере».
Также функционер покинул исполнительный комитет УЕФА. Все 12 клубов - основателей нового турнира вышли из состава организации.
Напомним, что ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги Европы.
Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».
Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.