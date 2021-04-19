«Спартак» иронично отреагировал на создание Суперлиги Европы

Московский «Спартака» в шуточной форме выразил поддержку созданию европейской Суперлиги.

«Уважаемые болельщики «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестера Сити», «Манчестера Юнайтед», «Реала» и «Тоттенхэма»! Если вам нужен новый клуб, мы всегда здесь для вас», - говорится в сообщении официального «твиттера» клуба.

Напомним, что ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги Европы. Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.

Главой футбольной Суперлиги назанчен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Должности вице-президентов займут Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).

Первый сезон планируется начать в августе 2021 года.