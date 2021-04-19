«Ювентус»: Клуб не может гарантировать, что проект Суперлиги будет успешно запущен

«Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу создания Суперлиги Европы.

«Ювентус» ожидает, что Суперлига создаст долгосрочную ценность для компании и футбольной индустрии, а клубы-учредители приложат все усилия для реализации проекта в кратчайшие сроки.

На данный момент «Ювентус» не может гарантировать, что проект в конечном итоге будет успешно запущен, или спрогнозировать точные сроки реализации проекта», - говорится в заявлении пресс-службы.

Президент туринского клуба Андреа Аньелли покинул пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA), а также больше не состоит в исполнительном комитете УЕФА.

Напомним, что ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги Европы. Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.