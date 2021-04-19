Флорентино Перес: Мы собираемся помочь футболу занять достойное место в мире

Руководитель «Реала» Флорентино Перес прокомментировал создание европейской Суперлиги, главой которой он стал.

«Мы собираемся помочь футболу занять достойное место в мире. Футбол - единственный вид спорта в мире, имеющий более четырех миллиардов поклонников. Наша ответственность как больших клубов заключается в том, чтобы откликнуться на пожелания болельщиков», - приводит слова функционера Marca.

Напомним, что ранее 12 европейских команд объявили о создании Суперлиги Европы. Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.

Должности вице-президентов займут Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).

Первый сезон планируется начать в августе 2021 года.