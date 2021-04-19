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19 апреля 08:43
автор: Степан Шереметьев

Александр Мостовой: «Спартаку» можно распрощаться с шансами на первое место

В 26-м туре РПЛ московский клуб потерпел крупное домашнее поражение от «Уфы» (0:3) и переместился на третью строчку в таблице.

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после поражения москвичей от «Уфы» (0:3) в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Я вообще не понял, что это было - неожиданный результат, неожиданно плохая игра «Спартака». Думал, что после поражения от «Локомотива» должны побеждать дома «Уфу».

Причем это заслуженно крупное поражение «Спартака», потому что при счете 0:2 футболист «Уфы» два раза в пустые ворота не попал. Поражение по игре. Надо распрощаться с шансами на первое место и бороться за второе. ЦСКА как раз проиграл «Сочи», а впереди дерби», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Бывший футболист выступал за московский клуб с 1987 по 1991 год.

После этого матча «Спартак» опустился на третью позицию, набрав 47 очков. «Уфа» же поднялась в зону стыковых матчей (14-е место), в активе башкирского клуба 20 баллов.

В следующем туре красно-белые сразятся с московским ЦСКА. Встреча пройдет 25 апреля в Москве, начало игры - в 16:30 (мск).

источник: Чемпионат.com
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