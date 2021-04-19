Александр Мостовой: «Спартаку» можно распрощаться с шансами на первое место

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после поражения москвичей от «Уфы» (0:3) в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Я вообще не понял, что это было - неожиданный результат, неожиданно плохая игра «Спартака». Думал, что после поражения от «Локомотива» должны побеждать дома «Уфу».

Причем это заслуженно крупное поражение «Спартака», потому что при счете 0:2 футболист «Уфы» два раза в пустые ворота не попал. Поражение по игре. Надо распрощаться с шансами на первое место и бороться за второе. ЦСКА как раз проиграл «Сочи», а впереди дерби», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Бывший футболист выступал за московский клуб с 1987 по 1991 год.

После этого матча «Спартак» опустился на третью позицию, набрав 47 очков. «Уфа» же поднялась в зону стыковых матчей (14-е место), в активе башкирского клуба 20 баллов.