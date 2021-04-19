Фердинанд - о создании Суперлиги: Они устроили закрытый клуб для денежных мешков

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд выразил мнение о создании Суперлиги Европы.

«Они устроили закрытый клуб для денежных мешков. Богатые становятся еще богаче, об остальных вообще никто не думает», - приводит слова Фердинанда The Sun.

Ранее УЕФА и ФИФА пригрозили участникам закрытой лиги исключением из всех международных турниров.

Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.

Главой футбольной Суперлиги назначен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Должности вице-президентов займут Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).