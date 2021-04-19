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19 апреля 09:56
автор: Степан Шереметьев

Кристиан Зайферт: Немецкая футбольная лига против любой идеи создания Суперлиги

Ранее 12 европейских команд объявили об учреждении нового турнира.

Руководитель Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт дал комментарий после объявления о создании европейской Суперлиги.

«Немецкая футбольная лига против какой-либо идеи создания Суперлиги. Экономические интересы топ-клубов Англии, Испании и Италии не должны выходить на первый план и рушить всю систему европейского футбола.

Создание закрытой лиги - это безответственное отношение к европейскому футболу, поэтому я поддерживаю инициативы УЕФА и национальных лиг Англии, Испании и Франции», - приводит слова Зайферта страница лиги в Twitter.

Ранее УЕФА и ФИФА пригрозили участникам закрытой лиги исключением из всех международных турниров.

Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.

Главой футбольной Суперлиги назначен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Должности вице-президентов займут Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).

Первый сезон планируется начать в августе 2021 года.

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