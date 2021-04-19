Кристиан Зайферт: Немецкая футбольная лига против любой идеи создания Суперлиги

Руководитель Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт дал комментарий после объявления о создании европейской Суперлиги.

«Немецкая футбольная лига против какой-либо идеи создания Суперлиги. Экономические интересы топ-клубов Англии, Испании и Италии не должны выходить на первый план и рушить всю систему европейского футбола.

Создание закрытой лиги - это безответственное отношение к европейскому футболу, поэтому я поддерживаю инициативы УЕФА и национальных лиг Англии, Испании и Франции», - приводит слова Зайферта страница лиги в Twitter.

Ранее УЕФА и ФИФА пригрозили участникам закрытой лиги исключением из всех международных турниров.

Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.