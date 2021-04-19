«Вулверхэмптон» готов продать Траоре ближайшим летом

Фланговый нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может покинуть клуб в летнее межсезонье.

Как сообщает Football Insider, руководство «волков» недовольно выступлениями 25-летнего испанца в нынешнем сезоне и готово вступить в переговоры по трансферу футболиста в другой клуб. Напомним, что вингер отыграл 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три ассиста.

Ранее появлялась информация, что в услугах форварда был заинтересован «Лидс».

Траоре выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2018 года. За «Уондерерс» игрок провел 125 матчей, отличился девятью забитыми мячами и 18 результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.