«Севилья» потребует 46 миллионов евро за форварда Эн-Несири

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири своей игрой в нынешнем сезоне привлек внимание топ-клубов АПЛ.

По информации Estadio Deportivo, 23-летнего марокканца планируют подписать «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, руководство испанской команды хочет заработать на продаже своего игрока минимум 46 миллионов евро.

Таким образом, форвард может стать самым дорогим игроком в истории продаж «Севильи». Ранее клуб отпустил Виссама Бен-Йеддера в «Монако» за 40 миллионов евро.

Эн-Несири присоединился к севильской команде в январе прошлого года, подписав контракт до лета 2025-го. В сезоне-2020/21 он забил 22 гола в 45 матчах. Ранее он выступал за «Малагу» и «Леганес».