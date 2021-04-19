Тихонов - о матче «Спартак» - «Уфа»: Игра красно-белых произвела удручающее впечатление

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение москвичей от «Уфы» (0:3) в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Впечатления удручающие. Любая команда, которая проигрывает дома 0:3, пускай даже не «Спартак», - это плохо. А «Спартак», претендующий на Лигу чемпионов, проигрывает команде, которая борется за выживание. Это ужасно», - приводит слова Тихонова «СЭ».

После этого матча «Спартак» опустился на третью позицию, набрав 47 очков. «Уфа» же поднялась в зону стыковых матчей (14-е место), в активе башкирского клуба 20 баллов.

В следующем туре красно-белые сразятся с московским ЦСКА. Встреча пройдет 25 апреля в Москве, начало игры - в 16:30 (мск).