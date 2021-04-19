АПЛ: Создание Суперлиги противоречит спортивным принципам, заложенным в основу футбола

Пресс-служба Английской премьер-лиги опубликовала заявление организации по поводу официального формирования европейской Суперлиги.

– Создание Суперлиги противоречит спортивным принципам, заложенным в основу футбола. Болельщики всех команд мечтают, чтобы их клуб стал первым и противостоял лучшим коллективам Европы, но Суперлига рушит их мечты, – приводит слова из заявления лиги RT.

В ночь на 19 апреля появилась информация о создание Суперлиги, в которую вошли 12 команд. На турнир уже заявились шесть клубов из АПЛ, а именно: «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси». Каждый клуб, участвующий в соревнованиях, получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.

Первый сезон планируется начать в августе 2021 года.