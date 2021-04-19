Макрон поддержал решение французских клубов отказаться от участия в Суперлиге

Президент Франции Эманнуэль Макрон выразил мнение о создании европейской Суперлиги.

«Президент поддержал отказ французских клубов от участия в Суперлиге, которая угрожает принципам единства и спортивных заслуг. Французские власти поддержат все шаги УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских», - приводит слова Макрона RT, ссылаясь на пресс-службу президента Франции.

Напомним, что ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги Европы. Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.

Главой футбольной Суперлиги назначен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Должности вице-президентов займут Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).

Первый сезон планируется начать в августе 2021 года.