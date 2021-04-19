Борис Джонсон: Идея создания Суперлиги может стать разрушающей для футбола

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение о создании европейской Суперлиги.

«Планы по созданию Суперлиги могут быть разрушающими для футбола. Это ударит по сердцу национальных турниров и коснется болельщиков по всей стране. Вовлеченные клубы должны ответить футбольной общественности, прежде чем решиться на дальнейшие шаги», - приводит слова Джонсона RT, ссылаясь на «твиттер» политика.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги Европы. Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.

Главой футбольной Суперлиги назначен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Должности вице-президентов займут Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).

Первый сезон планируется начать в августе 2021 года.