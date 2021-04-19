РПЛ не поддерживает идею создания Суперлиги

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отреагировал на новость о создании европейской Суперлиги.

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместными заявлениями по проекту Суперлиги.

Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное общество», - приводит слова руководителя пресс-служба организации.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских команд объявили о создании Суперлиги Европы. Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.

Главой футбольной Суперлиги назначен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Должности вице-президентов займут Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).