Президент Ла Лиги прокомментировал создание Суперлиги Европы

Президент испанской лиги Хавьер Тебас дал комментарий после объявления о создании европейской Суперлиги.

«А вот и гуру PowerPoint-Суперлиги выбрались из темного бара в пять утра, опьяненные эгоизмом и отсутствием солидарности. УЕФА, европейские лиги и Ла Лига готовились - они получат ответ», - приводит слова Тебаса RT, ссылаясь на «твиттер» руководителя.

Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА пригрозили учредителям закрытой лиги исключением из всех международных турниров.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги Европы. Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.

Главой футбольной Суперлиги назначен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Должности вице-президентов займут Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).