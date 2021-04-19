Команды Суперлиги обратились в суды, чтобы противодействовать ФИФА и УЕФА

12 европейский клубов, объявивших о создании Суперлиги, выступили против решений ФИФА и УЕФА препятствовать запуску нового турнира.

Ранее стало известно, что УЕФА предупредил команды, что они будут исключены из существующих внутренних соревнований в случае ухода в новую лигу.

– SLCo подала ходатайство в соответствующие суды, чтобы обеспечить беспрепятственное учреждение и проведение соревнования в соответствии с действующим законодательством. Турнир должен проводиться наряду с существующими национальными лигами и кубками, которые являются ключевой частью соревновательной ткани европейского футбола. Мы не хотим заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы, а стремимся конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними, – цитирует заявление Суперлиги «РИА Новости».

В ночь на 19 апреля появилась информация о создание Суперлиги, в которую вошли 12 команд, а именно: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Каждый клуб, участвующий в соревнованиях, получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.

Первый сезон планируется начать в августе 2021 года.