Вячеслав Колосков: Не думаю, что в будущем клубы РПЛ попадут в Суперлигу

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что появление Суперлиги не должно негативно отразиться на чемпионате России.

– Никак не отразится, поскольку ни одной нашей команды не предвидится в Суперлиге. То, что у нас есть лучшее, останется у нас. Также не думаю, что в будущем клубы РПЛ попадут в Суперлигу. Дело в том, что эта ситуация обсуждается на протяжении примерно 10 лет. Мы этой темой занимались и сумели доказать, что создание Суперлиги приведет к краху футбола, к его обнищанию. Полностью ликвидируется так называемый принцип солидарности – когда богатые помогают бедным, – цитирует Колоскова ТАСС.

На данный момент свое участие в европейской Суперлиги подтвердили 12 клубов: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.

Первый розыгрыш турнира может стартовать в августе этого года.