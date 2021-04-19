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19 апреля 11:29
автор: Владислав Корегин

Вячеслав Колосков: Не думаю, что в будущем клубы РПЛ попадут в Суперлигу

Организаторы нового европейского турнира не пригласили ни одну российскую команду.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что появление Суперлиги не должно негативно отразиться на чемпионате России.

– Никак не отразится, поскольку ни одной нашей команды не предвидится в Суперлиге. То, что у нас есть лучшее, останется у нас. Также не думаю, что в будущем клубы РПЛ попадут в Суперлигу. Дело в том, что эта ситуация обсуждается на протяжении примерно 10 лет. Мы этой темой занимались и сумели доказать, что создание Суперлиги приведет к краху футбола, к его обнищанию. Полностью ликвидируется так называемый принцип солидарности – когда богатые помогают бедным, – цитирует Колоскова ТАСС.

На данный момент свое участие в европейской Суперлиги подтвердили 12 клубов: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.

Первый розыгрыш турнира может стартовать в августе этого года.

источник: ТАСС
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