Мещеряков - о создании Суперлиги: Во главе угла лежат только деньги

Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на новость о создании европейской Суперлиги.

«На мой взгляд, это очень большой удар по европейскому футболу. Во главе угла создания Суперлиги лежат не интересы болельщиков и развитие футбола, а только лишь денежный интерес клубов-создателей», - приводит слова Мещерякова Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА пригрозили учредителям закрытой лиги исключением из всех международных турниров.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги Европы. Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.

Главой Суперлиги назначен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Должности вице-президентов займут Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).