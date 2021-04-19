Семин подверг критике образование европейской Суперлиги

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал создание Суперлиги Европы.

«Я негативно отношусь к этому мероприятию. Футбол принадлежит болельщикам, а их об этом решении никто не спросил. И не только болельщиков этих команд, но и всего мира. А я думаю, они не в восторге. 12 человек не могут решать такой серьезный вопрос. И спортивного принципа тут нет», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

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Сегодня, 19 апреля 12-топ клубов объявили о создании Суперлиги Европы.

Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Каждый клуб получит единовременный платеж в размере 3,5 миллиардов долларов.