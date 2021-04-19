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19 апреля 11:43
автор: Владислав Корегин

Валерий Газзаев: Создание Суперлиги? Богатые станут еще богаче, а общий интерес к футболу упадет

В ночь на 19 апреля 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил перспективы недавно созданной европейской Суперлиги.

– Я категорически против создания Суперлиги! Это ударит и по российскому футболу. Во многих странах упадет интерес к футболу. Большинство специалистов в Европе не поддерживают данный турнир. Сейчас у нас Лига чемпионов и Лига Европы. И мы видим, что эти турниры оправдали себя. А с созданием этого турнира получается, что богатые станут еще богаче, а интерес к футболу во многих странах упадет, – цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

На данный момент свое участие в европейской Суперлиги подтвердили 12 клубов: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». При этом отмечается, что в дальнейшем будет объявлено о еще восьми команд-участниц турнира.

Первый розыгрыш турнира может стартовать в августе этого года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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